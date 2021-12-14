台股熱潮也帶動國人越來越朝投資股票進行退休理財。根據兆豐銀的統計，2020年參加兆豐所舉辦的「退休健診調查」的客戶，有72％以股票做為理財規劃工具，較前一年增加253％，另外有87％使用基金（ETF）做為理財規劃工具，也較前一年增加49％，原因可能是全球大環境處於低利率時期，投資人傾向布局較積極的理財工具，以追求較高的投資報酬。

搶進退休理財商機，兆豐銀行也在14日宣布將為40歲以上民眾免費作「樂退健診」。對此兆豐銀行進而指出，所推出的「退休健診服務」，會根據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，從「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析之後提出為客戶量身訂作的規劃報告。

從上述的統計數據可顯示退休理財在台股投資的確越來越熱，不過兆豐銀也提醒，面對金融市場各種變化，積極理財工具相對風險較高，做退休金規劃時，還是要配置部份保守資產，也要定期檢視積極部位，才能彈性因應市場變化調整。

內政部近期公布，國人平均壽命創新高已來到81.3歲，台灣2025年將進入超高齡社會，如何妥善規劃老年生活、擬定退休計畫成為重要課題。兆豐銀行副總經理陳昭蓉便表示，隨著國人平均壽命持續創新高，退休金的超前部署時間也必須提早：「最慢40歲一定要開始做退休後的財務規劃！」由於退休理財不能臨時抱佛腳，要適時檢視財務缺口，對此，兆豐銀行也特別把提供退休理財健診的年紀降低，以40歲以上的客戶為目標客群來提供「樂退健診」服務。

兆豐銀指出，在朝上述五大面向分析客戶的資產配置之後，會規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以視圖、直觀設計，輕鬆易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，採取有效的理財行動，及早準備退休規劃。