有夠沒品！一名女網友搭公車上班途中，坐她斜後方的男子突然嘔吐，嘴裡的嘔吐物全噴到女網友的頭上，還一直往下滴到身體，嚇得她大叫，誇張的是男子的女友連忙道歉後，竟拉著男友立刻下車跑掉，連一張衛生紙都不給女網友，讓她震驚又傻眼。

這名女網友昨天在Dcard表示，她搭公車去上班時，坐在一對情侶前面，坐到一半突然後面傳出一陣劇大的嘔吐聲，由於座位有高低差，嘔吐物就像下雨般，一下子從原PO頭頂淋了下來，當下原PO大聲尖叫，腦袋一片空白，不知道等下上班要怎麼辦。

原PO說，嘔吐的那個男生是坐在她斜後方，他旁邊的女朋友則一直跟原PO說對不起，原PO反問她等下上班要怎麼辦時，女方又補了一句對不起，之後這對情侶檔就立馬下車，留下滿頭都是嘔吐物的原PO，幸好在身旁的女乘客幫忙下才擦乾淨，也向公司請假回家洗頭。

但原PO說，到現在心理陰影還是很大，「洗完頭還是覺得洗不乾淨、洗手洗了幾百次，還是有種黏黏觸感的錯覺，無法克制住自己不去想」。

看到原PO的悲慘遭遇後，網友紛紛留言：「超噁，我應該也會吐出來」、「太扯了吧」、「那兩個太沒品，就這樣跑了？」、「這可以報警抓人吧」、「替你感到生氣！光用想得就超噁，至少要表示一點什麼吧」、「立馬下車也太狠，說好的人情味呢」。