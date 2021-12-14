新北市長侯友宜昨在臉書發千字長文，認為「公投不應只是圈叉題」、「非友即敵的搞得像選舉一樣，相信人民都厭煩了。」言論不僅在網路發酵，也引爆藍營炸鍋，認為恐衝擊公投結果。

對此，國民黨主席朱立倫今參加「四個都同意、台灣更美麗」車隊掃街活動，車隊近中午12時繞行到新北市議會，他僅與藍營議員拍照卻未受訪，幕僚表示朱下午2時出席《第35屆吳舜文新聞獎》頒獎典禮才會受訪，但該場活動侯友宜也會出席，朱、侯是否會同台備受關注。