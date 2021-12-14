新北市長侯友宜昨天晚上打破沉默對公投表態，但對「重啟核四」一題態度仍曖昧，親民黨黨主席宋楚瑜近期也反對核四重啟，台灣環保聯盟認為，侯友宜自朱立倫擔任新北市長以來，一直都反對核四重啟，曾言「沒有核安、無法處理核廢料，就不能用核電」，侯友宜在新北市擔任11年的核安監督委員會主委，當然深知核四的不安全，核廢料無處可放。

台灣環保聯盟指出，核四在工程上有諸多的問題，一號機未完成試運轉測試、二號機未完工，地質上面對外海93公里長的斷層及正下方的S斷層威脅，核廢料只能放在新北市內無處可去，一旦發生核災，新北市也沒有撤疏散500萬人的計畫，身為新北市核安委員會的主席的侯友宜都深知這些，才不會和擁核方起舞。

台灣環保聯盟提及，台灣各黨派除中國國民黨及統派者，表態都不同意核四重啟，呼籲「不同意重啟核四」的政黨，包括民進黨、民眾黨、時代力量、基進黨、綠黨、台聯黨、社民黨、親民黨等，可說「反核四」已「台灣共識」。

環盟說，國民黨無法說服自己的黨內同志，不只侯友宜，宜蘭縣長林姿妙也反對核四重啟，這些都代表國民黨這些中生代、知識藍都知道核四重啟只是國民黨中央和擁核利益集團要打擊民進黨，把公投政治鬥爭的工具，不管不顧新北市民、宜蘭縣民的健康與安全。

環盟呼籲，前台灣省省長宋楚瑜都深知重啟核四不可行，呼籲社會大眾支持宋楚瑜就「反對核四重啟」、愛侯友宜就應該讓侯友宜說出心裡話，不該讓擁核派繼續綁架侯友宜，還給侯友宜自由，也還給反核四的泛藍支持者自由、還給新北市民沒有核災的未來，公投第17案，投下「不同意」。