知名咖啡品牌星巴克在大陸被曝出存在咖啡食材過期繼續賣，保質期隨意改，報廢糕點再上架的問題。13日晚間，星巴克中國回應表示，兩家無錫門店的夥伴（員工）確實存在營運操作上的違規行為，並表示向所有星巴克顧客致以最誠懇的歉意。與此同時，江蘇無錫市場監管部門13日晚間通報，已責成2家涉事門店停業整改。

針對此事，星巴克中國官方曾發布聲明稱：「我們已經關注到有關無錫星巴克兩家門店的報導。對於報導中所涉及的食品安全問題，我們深感震驚。」對此，央視網評論稱，星巴克方面的「震驚」未免讓人有些震驚。

據無錫市場監管微信公眾號消息，12月13日，針對媒體曝光無錫市兩家星巴克門店有「更換配料標籤使用過期食材」的問題，市場監管部門高度重視，立即組織工作專班全面開展核查處置工作。

無錫市、區兩級市場監管部門對涉事的星巴克震澤路店、昌興大廈店進行了重點檢查，初步核實相關企業有更改食品原料內控期限標識、使用超過內控期限原料的行為，已責成2家涉事門店停業整改。

無錫市場監管部門同步對全市其他82家星巴克門店開展排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放零亂、消毒記錄不全等15處問題，均已責令整改。

無錫市市場監管局對星巴克（中國）華東北區進行了行政約談，要求公司對存在的食品安全問題進行全面自查、落實整改。