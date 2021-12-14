日本22歲男星岡田健史擁有俊俏臉蛋與180公分的高䠷身材，讓他出道後就備受矚目，人氣持續攀升，渴望成為新一代男神，但沒想到前景相當看好的他，卻在今年5月與經紀公司爆發「奴隸合約」糾紛一度鬧上法院，最後雖然和解但他的近況卻嚇壞所有粉絲。

岡田健史19歲時曾演出日劇《中學聖日記》，和有村架純大談禁斷師生戀而爆紅，陸續又在《Doctor-X～外科醫·大門未知子》、《大江戶妖怪物語》、《我家女兒交不到男朋友》、《櫻之塔》等多部熱門電視劇，使他人氣不斷翻漲，廣告、代言也紛紛找上他。

不過，岡田健史卻在今年5月時向法院提出解約申請試圖離開所屬事務所「Sweet Power」。根據日本多家媒體的綜合報導，岡田健史決心與事務所解約的原因除了他剛出道一年半期間完全沒有領到任何工資外，大紅之後月薪也僅有15萬日幣（約台幣3.7萬元），比日本剛畢業的大學生月薪22萬日幣（約新台幣5.4萬）薪水還低，甚至沒有選擇工作的權利，完全就是「奴隸合約」；加上女社長曾被爆性騷擾與職場霸凌的醜聞，導致他的經紀人接連離職，讓他對事務所的不信任感日漸增加，最後乾脆直接搬離公司宿舍並拒絕公司接送。

另外，岡田健史簽署「奴隸合約」的事情也沒有讓他的父母知道，直到事件爆發後才知曉此事，讓他的父母感到相當憤怒，岡田健史也因此卡在父母及公司之間互相拉扯。經過3個月的法院審理，最後雙方以和解收場，岡田健史會在事務所待到2023年3月31日合約期為止，被外界解讀為「抗爭失敗」。

近日日本媒體《東京體育報》再度報導岡田健史的近況，當時的他在IG上開啟直播與粉絲們互動，但戴著黑框眼鏡、髮箍、滿臉絡腮鬍的頹廢模樣與過去清爽大男孩的形象有很大的落差，嚇壞不少人。知情人士透露，他即使和事務所和解也很難再被力捧，接下來也沒為他安排其他工作行程，形同冷凍。