英國央行(BoE)行長貝利(Bailey)周一警告各銀行和受監督的金融機構，在監管單位公布新規則之前，各銀行對持有波動性較大的加密資產應該保持「特別的謹慎」。

貝利在記者會上說，未來的加密資產規則，將在風險管理以及支援創新和競爭的需求之間取得平衡。

貝利在央行的金融政策委員會(FPC)會議後表示，FPC認為在新機制建立之前，金融機構應該對這些資產採取特別謹慎和審慎的態度。

FPC表示，儘管至今英國金融機構尚未有報告直接投資於加密資產，但是一些銀行已經開始提供各種服務，例如加密資產衍生品交易或託管的服務。

FPC指出，加密市場成長快速，自2020年初以來，到上月已成長10倍，來到26兆美元，相當於全球金融資產的1%。

貝利說，在考慮新規則時，有必要把目光放在銀行以外，更寬廣的「非銀行」的金融世界。

英國央行並不認為比特幣或其它加密貨幣符合貨幣的一般定義，並重申了加密資產沒有內在價值，投資者可能損失全部資金的警告。

英國金融行為管理局(FCA)上周曾表示，對於加密資產的投資不應該受到英國金融服務補貼計畫(FSCS)的保護。