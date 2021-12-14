裕民航運（2606）的「船隊安全管理系統」（Fleet Safety Management，簡稱FSM），獲日本海事協會核發創新認可證書，此系統是裕民航運與愛立信（Ericsson）合作研發完成。

裕民航運執行副總徐國安表示，船隊安全管理系統讓裕民的船舶營運方式都轉為數位化，大幅提升營運安全性、透明度及效率。取得日本海事協會的創新認可證書，是裕民推展數位化的重要里程碑，也是在業界以成為頂尖安全與環保船舶管理者為的重要指標。

裕民航運總經理王書吉進一步指出，裕民是首家利用ICT技術讓船隊管理更智能化且更安全的散裝貨輪公司。未來透過營運效率、安全性提升，將對裕民的業務經營產生有形的實質影響。

日本海事協會執行董事兼技術本部長菅勇人（Hayato Suga）補充說明，FSM系統代表裕民航運將促使散裝航運業的船舶管理朝向數位化轉型的倡議，因此很榮幸以第三方認證機構的身分來驗證這些功能，並繼續協助裕民達成安全且高效能船隊營運的承諾。

為促進創新技術的推廣與發展，日本海事協會與許多技術領先的企業合作建立適當的評估準則後，於2020年7月推出可加快作業的創新認可認證服務，而在眾多認證類別中，「產品與解決方案」主要認證對象是船用的數位設備與軟體技術。

裕民專屬FSM系統會收集近乎即時的船舶資訊，使公司管理人員可以在船舶營運中心（OP Centre）集中掌握各船的航行資訊、主要設備安全狀況及引擎性能數據。憑藉多種不同類型的告警功能，裕民以最高安全標準管理船隊，可大幅減少因安全事件而造成的額外營運開銷。

裕民也利用FSM確保各船舶均採用最佳的航線規劃，並減少燃料消耗與惡劣天氣的影響，提升公司營運環境永續性。此外，FSM也能提升團隊合作效率。

在創新認可服務的框架規範下，該協會專家驗證了FSM系統的各種功能：一、船隊安全監控；二、船隊性能監測；三、天氣預報系統；四、海盜狀態預報（Pirate Situation Awareness）；五、多種告警類型；六、危險區域告警。完成審查後，即核發產品與解決方案的創新認可證書給裕民。