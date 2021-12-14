中選會昨日上午在臉書PO出的圖卡。（摘自中選會臉書）

12月18日公投在即，立委陳亭妃今天指出，她接到民眾詢問，已滿18歲卻沒收到公投通知單，以為漏寄，打電話詢問區公所，區公所人員回答「只要年滿18歲，沒接到通知單也可以投票」，她說，事實上，2003年8月28日至12月18日出生這個群體，投票日當天雖已滿18歲卻不符投票資格，中選會若未加強宣導，恐將產生誤解與爭議，呼籲中選會趕快把握倒數3天宣導。

陳亭妃說，中選會目前宣傳方式，是在官網放入相關資訊，在臉書官方帳號也放置相關圖卡，但並非大家都會去看中選會官網或臉書，有可能會出現「以為自己18歲，可以投票的年輕人」，投票當天到投開票所卻發現不符資格。

陳亭妃提出，中選會應該「雙管齊下」宣導，分為外部與內部加強宣導。外部應該針對剛年滿18歲民眾常用社群媒體，包括Dcard、Instagram，思考從這些管道觸及剛滿18歲的民眾。內部則應以此為主題、標題，發出公文讓選務、區公所等機關了解，讓他們正確回答民眾疑問。

陳亭妃說，中選會這陣子很辛勞，但是能做到100分，就不要只做95分，這個宣導雖只是整個公投選務一小部分，但這幾天才有相關資訊，「有點晚了」，但晚到總比沒到好，剩下3個工作日，希望中選會趕快宣傳，而且各縣市配合選務地方選委會、區公所等民政系統，要釋出正確訊息，也就是2003年8月28日至12月18日出生的群體，投票日當天雖滿18歲卻不符投票資格，以減少不必要誤會與混亂。

根據中選會公告，今年四大公投因疫情延後至12月18日投票，公投投票權人年齡資格依然以法定公投日為基準，2003年8月28日以前（包括當日）出生的人才有公投投票權。