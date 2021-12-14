綠色和平在11月進行的線上中學生問卷調查中，發現有87％的學生均不認同核四作為解決台灣缺電的正確方法，綠色和平呼籲請聆聽下一代對核四議題的真正看法，也希望促請家長們於12月18日對核四投下不同意票，回應孩子的期許。

綠色和平指出，核四公投的結果將會影響未來50年的台灣能源發展，假使核四重啟，最早發電的可行日期也要10年後，現今的中學生屆時將要承擔我們對核四投票後的結果。

綠色和平專案經理古偉牧說，訪問過程只有13％認為核四是正確解決缺電的方法，最多同學選擇三項正確解決缺電的方法順序是發展再生能源、民眾節電及企業節電，就算是極具爭議的「漲電價」，選擇的中學生也比選擇續建核四為多。

綠色和平成員也將今天下午在於台北車站附近設置核四公投暖身投票模擬器，希望在街頭令更多有投票權的成年人和家長，可以看到中學生對核四的反對聲音，同時也鼓勵學生把握最後機會於家長交流核四公投的觀點。

該調查為綠色和平11月在多場中學生活動，用線上問卷的方式訪問了235位來自北中南部的國中及高中生對核四的看法。