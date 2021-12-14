「文昌」除代表「金榜題名」，同時也代表「功名利祿」，不論在學業、事業、決策或是文書、合約、股票、投資、晉升等關鍵時刻，人人都需要「文昌」的庇佑。如何透過2022壬寅年的陽宅風水佈局來提升競爭考運與晉升機會？旺好運命理師谷帥臻傳授秘訣，在2022壬寅流年的「文昌日」與「文昌時」運用「文昌位」安置文昌風水佈局，可加強頭腦清晰與正確決策能力，得遇文昌貴人相助，催動考運順遂、事業平步青雲，2022壬寅年火力全開，過關斬將，金榜題名。

壬寅流年文昌佈局祕法總共有以下5步驟：

▍1.準備4支毛筆與4枝幸運竹

準備4支毛筆與筆架，以及4枝幸運竹與黑色花瓶，植物需定時照顧、換水，不可枯萎。

▍2.寫上願望

製作「壬寅年文昌願望紙」，用黑筆在紅紙寫上自己名字，農曆出生時間，居住地址，以及希望「文昌」護佑達成的具體目標或晉升職位。

▍3.廟裡祈求過香

準備祈福供品，以及平日行善佈施收據、4支毛筆、筆架、4枝幸運竹、黑色花瓶、壬寅年文昌願望紙，一起帶到住家或公司附近有祀奉「文昌帝君」的廟宇祈求來年心願，然後將上述物品過主爐香火後帶回家。

▍4.吉時放置

壬寅流年的真文昌日為國曆2022/2/18、2022/4/19、2022/6/30、2022/8/17、2022/10/16，在5天之中擇日於「文昌時」，也就是早晨3點至5點間，將上述過好香爐的4支毛筆、筆架、4枝幸運竹、黑色花瓶安置在家中客廳、書房、或辦公桌上的「文昌位」，也就是東北偏東方，並將壬寅年文昌願望紙置於筆架上。

▍5.照顧「文昌佈局」

文昌位必須保持整齊不可雜亂，常在4支毛筆與4枝幸運竹前焚一爐好香，點一盞蠟燭燈，產生空氣熱流，或利用燈光照亮文昌佈局，並時常念誦「文昌帝君陰騭文」定心。2022壬寅流年善用「文昌」佈局祕法開運，讓自己頭腦清晰，決策正確，事業更上一層樓。

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