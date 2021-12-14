1989年生的邵雨薇以氣質女伶著稱，曾演出《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等電視劇，並於2016年以電影《樓下的房客》突破天際的限制級演出入圍第18屆台北電影節最佳女主角獎；擺脫日前眼角遭推車撞傷陰霾的她，昨(13)日分享在家中側躺吸貓的美照，迷離眼神搭配細肩帶小露性感，令粉絲看了臉紅心跳直呼很美。

邵雨薇昨(13)日分享一張居家照片，寫道「那時候熱到躺地板，36度果然是最適合我的氣溫，今天好多人收到書囉！裡面有收錄了這張照片的黑白版」，只見照片中慵懶躺在地板上，幽幽地看著身旁的白色貓咪，身穿細肩帶上衣搭配運動短褲，雖是居家風格，但胸前春光曲線仍相當惹火。

網友紛紛留言直呼：「很美」、「很可愛」、「美腿超正der」、「很有料哦」、「這貓有點眼熟(喂~到底是看人還是看喵)」邵雨薇不忘hashtag自己的新書名#致一直過於努力的妳，還有#微冷喔，但眼前灰白色毛茸茸的可愛貓咪，似乎能為這個微冷時節帶來暖意，把整張照片烘托出一種小文青氛圍。

邵雨薇日前因為在搬包裹的過程中，不小心被反彈的推車撞到，造成眼角撕裂傷，當下瞬間嚇瘋：「眼球充滿脹痛感，頭暈想吐，完全不敢打開眼睛，以為眼球完蛋了。幸好打開眼睛看得到，又沒有血塊在眼睛上。就是撕裂傷留了不少的血，依然把我嚇瘋。」所幸四天後分享說：「神奇的醫療，才四天，黏合真的amazing，我覺得幾乎沒有留疤。」安然無恙。