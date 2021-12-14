受到國內營建物價及工資飆漲造成公共工程，近2年陷入流標風暴！市議員李中14日質詢說，中市南區公所就流標9次，為何公共工程發包還是沿用舊標準，造成一再流標減項發包，縱使發包出去最後還要追加預算耗費成本。市長盧秀燕強調，市府將全面檢討如能獲得議會支持市府會整體調整。

市長盧秀燕強調，市府將全面檢討如能獲得議會支持市府會整體調整。（陳世宗攝）

李中指出，國內營建業漲勢不斷，他建議市府也要因應調整。如校舍造價舊標準一坪僅8至10萬根本蓋不出來；甚至有的學校已流標4次，最後才改採減項發包以免工程補助被中央收回；縱使公共工程有招標出去，等到工程進入最後階段，還是要再辦理追加預算。

李中表示，建議市府各單位在公共工程發包時，應該要實事求是，例如校舍就採用新造價標準每坪單價13到14萬元，一次將工程款調足以免一再做虛工；以免影響到公共工程的品質與進度，甚至造成延宕校舍，甚至波及學生正常的上課期程。

目前不論中央或地方公共工程都陷入流標風暴，盧秀燕強調，感謝李中的力挺，如果能夠獲得議會的支持，市府將全面檢討整體調整，不要一件一件來煞費周章。