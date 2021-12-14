王婦的女兒發文指出，何男在對撞後還在臉書發限時動態，完全沒有下車查看母親的狀況。（圖取自爆怨公社／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區3日於長安路與南山路二段205巷口發生一起死亡交通事故，何姓男子駕駛小客車不慎駛入對向車道，與當時對向直行、騎乘機車的王姓婦人對撞，王婦送醫搶救不治，何男雖酒測值為0，另在相驗時發現持有二級毒品。王婦的女兒在臉書痛批何男，對撞後還在FB貼限時動態、說毒品是他們栽贓的，直呼希望有天能看到司法改革，不要再讓憾事發生。

蘆竹警分局表示，21歲何姓男子駕駛小客車直行長安路往南山路方向，行經南山路二段205巷口時，駛入對向車道撞擊直行的57歲王姓婦人，王婦送醫仍宣告不治。員警在現場對何男進行呼氣酒精濃度測試，酒測值為0，並沒有酒後駕駛的狀況。

王婦的女兒發文細說當天經過，她表示，母親參與地方公益20多年，中午從衛生所結束志工執勤後騎機車返家，沒想到在半路遇上死亡車禍。何男吸食毒品後駕車，高速從對向斜角逆向直衝過來正面撞上，因撞擊力道太大，母親當場就沒了呼吸心跳、大量內出血，現場除撞擊點有些許煞車痕外，一路到對向完全沒有煞車痕跡，甚至撞擊後，何男還在臉書發限時動態，完全沒有下車查看母親的狀況。

她指出，當晚法醫及檢察官到停屍間驗屍做筆錄，何男也被警方帶到現場，但何的態度依舊無所謂、眼神兇惡，父親看見他氣憤的情緒上來，上前一把抓了他外套的衣領，結果竟然從他口袋中掉出1把毒咖啡包，警方問他這些咖啡包是什麼？沒想到他竟大言不慚的回警方「我怎麼知道是不是他們栽贓給我的！」，這時才知道原來他是毒駕，警方也通知說驗尿結果呈陽性。

蘆竹警分局回應，何男在相驗現場涉嫌持有二級毒品一案，目前全案業依過失致死、毒駕公共危險以及違反毒品危害條例等罪嫌，將其移送桃園地檢署偵辦中。呼籲民眾駕車要遵守交通安全規則，行經交岔路口時，請減速慢行，並應隨時注意車前狀況，切勿吸食毒品，尤其吸毒或酒後駕車，不僅觸犯法律，更是害人害己。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！