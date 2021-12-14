大陸證監會13日公告，近日已核准中國移動的首發申請。隨後14日凌晨，中國移動也在上交所揭露公開發行人民幣普通股（A股）股票招股意向書。這意味大陸三大電信營運商將齊聚A股。值得一提的是，中國移動此次募資560億元（人民幣，下同）的金額超過中國電信，位列A股史上第5，有望成為A股近10年來最大募資規模的IPO。

根據每日經濟新聞引述招股書顯示，中國移動擬公開發行A股股份數量不超過8.457億股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的3.97％（行使超額配售選擇權之前）。本次發行上市初步詢價時間為12月16至17日，申購日期為12月22日。

據公開資料顯示，中國移動募集資金將用於5G精品網路建設等5個專案，總投資共1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。

在財務表現上，據招股書揭露顯示，截至今年9月30日，中國移動的財務結構保持相對穩定，總資產為1兆7709.47億元，較上年底上升4.63％；總負債為6239.26億元，較上年底上升8.49％；歸屬於母公司股東權益為1兆1431.11億元，較上年底增加2.65％。

另看到業績方面，中國移動2021年1到9月營業收入為6486.3億元，較上年同期增長12.92％；淨利潤870.88億元、年增6.59％。