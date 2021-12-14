台電計畫將基隆協和發電廠改建為第4座天然氣接收站，擬在外木山海岸填海造陸18.6公頃。今天上午「守護外木山行動小組」，集結市民前往基隆市政府，要求市長林右昌向台電要其他替代方案。市府則回應，選擇到市府門口做秀，非常不可取。

市議員張淵翔表示，填海造陸將直接活埋7萬多株珊瑚、趕走保育類綠蠵龜和玳瑁龜，讓外木山四分之一海洋生物消失；基隆市野鳥學會理事長鄭暐指出，基隆為北台灣首選海洋城市，這片海是大自然餽贈的禮物，呼籲基隆市政府，積極面對能源轉型正義問題及替代方案可行性，與市民共同捍衛海洋資源。

市議員陳薇仲說，台電刻意在資訊缺乏狀況下、於環評會宣稱8成基隆人同意，企圖闖關環評，明年元月將舉行最後一次環評專案小組，台電仍用12頁不到報告，堅持僅能使用填海造陸「最爛」方案，她說，面對粗暴毀滅性政策，市府卻幾近靜默無聲，因此，今天集結愛護海洋的市民包圍市府，為不能說話的海洋生物大喊「救命」。

市議員王醒之表示，基隆市做為海洋城市，卻有近9成海岸線已遭水泥化，而台電填海造陸工程更造成基隆僅存最長自然海岸線永久破壞，希望透過這次的快閃行動讓林右昌聽見「海哭的聲音」，他提及，據聞市府準備提出「縮小規模」方案，但一定不會被市民接受，要求下個月環評會時，向台電提出替代方案。

對此，市府發言人沈詠珮回應，支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響方案。有關三位議員意見，日前在市議會大會、總質詢與臨時會均已充份表達，雖與事實和現實有落差，但予以尊重。不過，三位議員未經申請到市府門口進行快閃集會活動，知法違法，令人遺憾，選擇做秀，非常不可取，也找錯對象。