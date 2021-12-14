聯博投信攜手臺灣大學公布2021臺灣投資人大調查結果，臺灣投資人行為指數為57分位於及格邊緣，該分數顯示，臺灣投資人的投資決策仍偏保守。

聯博投信與國立臺灣大學心理學系副教授黃從仁合作開發一套結合行為金融學、認知心理學與AI機器學習等技術的「投資行為測驗遊戲模組」，並合作開發一套結合行為金融學、認知心理學與AI機器學習等技術的「投資行為測驗遊戲模組」，並進行「臺灣投資人大調查」實測，揭開臺灣投資人行為全貌。

本調查針對20歲以上具有投資經驗的臺灣投資人進行大規模實測。調查結果顯示，臺灣投資人行為總指數為57分(滿分為100分)，位於「中立偏理性」的及格邊緣。

聯博投信執行副總經理鞏俊誠表示，此次的投資人行為大調查有別於傳統的問卷形式，而是開發一套專為臺灣投資人量身打造的線上測驗工具。透過這套沉浸式體驗的遊戲，玩家需在不同的情境中盡力獲得最好的遊戲排名；而臺大研究團隊採用AI人工智慧中常用的機器學習技術，解讀出玩家遊戲行為背後的決策傾向與模式。

國立臺灣大學心理學系副教授黃從仁表示，這套線上測驗工具共找出臺灣投資人具有6種截然不同的投資個性，且根據大調查結果發現，臺灣投資人六大投資個性分佈大致平均，以慢熱型投資人佔19%略高，守舊型投資人15%、直覺型投資人17%、從眾型投資人15%、分析型投資人17%、審慎型投資人17%。

黃從仁進一步說明，從該調查結果發現，台灣男性投資個性相對理性沈穩，女性則較容易受趨避情緒或他人意見影響；另外，在世代差異方面，年輕人比較缺乏耐心或經驗，較常透過直覺制定投資決策。壯年族相對重視理性分析。年長者則可能因認知能力逐漸衰退或自認已有投資經驗，比較不會積極探索相關資訊，因此，有較強的親和和偏誤，偏好投資自己熟悉的產品或追隨他人投資選擇。

針對該調查結果，聯博投信董事長翁振國說，根據內政部公布「109年簡易生命表」，國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。臺灣投資人即將面臨更長的退休生活，並需要克服景氣週期的市況變化，若投資出現不自知的不理性行為，將使得退休理財規劃偏離原訂的目標，這凸顯長期投資的重要性。

因此，聯博投信提供投資人三大建議，協助投資人克服情緒影響投資決策。

建議一： 積極投資、擴大資金基礎，退休仍應維持保守投資，投資不應該走向兩極化，過於保守的持有現金或約當現金之資產，或是深入險境的高風險投資都未必是最適投資策略。而是應該依照個人風險屬性與人生階段，採用不同的理財規劃。

建議二： 善用多元配置，尋求多元專業資訊，利用專業經理人判斷來延伸投資觸角，接觸自己過往不熟悉或是沒有投資過的國家與資產類別。

建議三： 藉助工具認識自身投資個性，截長補短─單憑一己之力克服行為慣性絕非易事且臺灣投資人較少花時間為投資做足功課，甚至可能誤以為自己已經做好萬全準備了。建議盡早開始接觸投資市場，善用自己閒暇時間了解市場的運作、投資產品的特色，並多累積投資實戰經驗。