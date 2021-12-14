長榮航空日前推出全新哩程購買平台及購買哩程2.0方案，為了慶祝兩者上線滿月，特別祭出限時優惠方案，自12月14日起至2022年1月13日，無限萬哩遊會員於線上購買哩程最多可享額外65％贈哩。

長榮航空於2015年10月推「購買哩程」服務，讓會員可以利用此功能補足所需哩程數，享受長榮航空/立榮航空國際線酬賓機票兌換及升等服務。

為優化會員酬賓項目，特別與忠誠度計畫開發廠商Points.com Inc.合作，將哩程購買轉移至該公司提供的專業平台，也有助於日後導入更多哩程相關的功能做準備。

長榮航空與Points.com Inc.合作優化的購買哩程平台，提供可以安心、有保障購買到所需要的哩程，為嘉惠無限萬哩遊會員也特別於12月14日至2022年1月13日推出購買哩程加碼送活動，購買1000哩~8000哩即可額外獲得45％哩程，購買9000哩~15000哩可額外獲得55%哩程，購買15000哩以上可額外獲得65％的哩程，最小購買單位為1000哩40元美金，效期為36個月內有效，讓會員可以規劃未來旅程，趁此優惠購買供日後使用。

此次購買哩程2.0方案移除部分購買限制、提高購買額度並擴大使用範圍，移除購買哩程數不得小於帳戶中原有哩程數的限制、會員現在每曆年最多可買150000哩，而原本只能使用於長榮/立榮航空國際線酬賓機票兌換及升等服務，現在亦可適用於兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務。