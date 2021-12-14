食材原物料與人力成本高漲，麥當勞、肯德基、SUBWAY與吉野家先後調漲商品售價，台灣達美樂卻逆勢宣布，即日起提供更多超值的優惠組合，標榜「讓披薩更親民」，幫助消費者過節過年更省荷包。

台灣達美樂執行長Martin Steenks表示，今年9月澳洲商Dominos Pizza Enterprises Ltd（簡稱DPE)接手台灣達美樂後，陸續調整經營策略，並且成績亮眼，其中最大關鍵在於主動迎合消費者的需求，在陸續幾個優惠組合/策略的帶動下，訂單數有著明顯的增長。

Martin Steenks表示，台灣達美樂跟其他經營者一樣面臨到原物料價格及運費高升的困境，但為會貫徹接手台灣達美樂時對消費者的承諾，台灣達美樂將持續提供給消費者最物超所值的披薩體驗。

在外送方面，達美樂將持續日前推出的全國門市0元外送免運活動，消費者在達美樂點購外送餐點時沒有金額限制門檻，無需加收任何的外送服務費。並且開放過去頗受消費者青睞，只有特定時間推出的三個大披薩799元活動，現在每天都有。

在外帶方面，除了每周二及周六小披薩只要129元的超值優惠外，即日起更增加開放了大小（12吋/9吋）披薩外帶買一送一的活動。讓所有的消費者可以依據當下食用披薩的人數及情境，來選擇更適合當下所需的披薩份量。

台灣達美樂繼日前宣示大力展店、積極網羅人才外，如今面對市場全面性的通膨，選擇走出一條不一樣的路，打破既有框架，持續給消費者端出牛肉。