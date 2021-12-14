為加速企業數位轉型進程，以提升產業競爭力，近年經濟部加工出口區管理處(簡稱加工處)與財團法人資訊工業策進會地方創生服務處(簡稱資策會創生處)合作推動輔導區內廠商數位轉型，今(110)年加工處數位轉型輔導團隊共促成12案次跨領域合作案，預估合作金額1504萬元，輔導區內事業數位轉型及技術升級輔導，獲政府補助金額達3210萬元，促成廠商擴大智慧化生產模式的投資金額達1億元。

加工處今年針對製造業者在5G AIoT的規劃與應用進行深入訪談，近9成企業已開始進行相關規劃，顯見運用5G AIoT進行生產與品管設備優化是企業目前最重視的議題，加工處輔導多家廠商運用AI辨識進行品質檢測，可提供典範案例供其他企業參考應用，包含碳纖維板檢測設備開發、電阻片AI辨識、貼合鏡片品質視覺檢測、石英振盪器品質視覺檢測等。

加工處表示，以碳纖維板檢測為例，原本依賴人工目測品檢，每個碳纖維板平均檢測時間超過6.5分鐘，透過AI品檢技術結合特殊光線的照射下，大幅度減少品檢時間，平均每片花費時間降至3.3分鐘，產值則增加2倍以上，降低生產成本超過1千萬元。未來此技術還可以擴散應用到非同質性產業、下游客戶，提供碳纖維檢測解決方案創新服務。

為延續本年度高軟二期招商活動熱度，加工處參加「2021 Meet Greater Sounth亞灣新創*新創大南方展覽會」，設置「經濟部加工出口區管理處」智慧應用主題專區，宣傳高軟二期招商資訊，並展示園區近年推動智慧製造、智慧應用成果。

加工處也指出，立法院甫於11月30日三讀通過《經濟部組織法第十三條》及《經濟部加工出口區管理處組織條例》修正草案，「加工出口區管理處」將正式更名為「產業園區管理局」，簡稱「園管局」。為迎接園區發展的新里程，未來園區施政將持續深入輔導企業數位轉型、導入智慧服務等工作，並協助企業培養數位轉型人才，以建構園區企業自主推動數位轉型的基礎根基，再加上高雄軟體園區二期目前招商中，未來將引入新興科技資源，擴大南部數位科技產業群聚之規模，逐漸形塑產業數位轉型氛圍，活絡科技產業園區數位化能量。