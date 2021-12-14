今年上半年遇上百年大旱，降雨少，地下水補注少，雲林地區地下水位因而下降。水利署5月份水準測量結果顯示，雲林縣顯著地層下陷面積達502.7平方公里，較109年度增加。水利署表示地下水是抗旱救命水，需珍惜保育！水利署持續管控各單位地層下陷防治工作進度，也積極辦理濁水溪河槽補注工作以抬升地下水位。經觀察今年6月起地下水位已陸續回升，9月份測量結果顯示，下陷面積減緩至401.6平方公里。

水利署表示，地層下陷防治屬跨部會且需中央與地方政府密切合作的工作，雲林地區地層下陷問題一直為中央各部會關注的焦點，行政院109年核定跨部會共同推動之「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期(110-115年)」即將鄰近高鐵路段之雲林中部4鄉鎮(虎尾、土庫、元長及大埤)列為優先處理地區，辦理水井處置、推廣農田轉旱作及增加地面水源等工作，以加速減緩及控制該區下陷情勢，同時確保高鐵行車安全。

水利署除持續監控地下水位與地層下陷情勢，與科技部合作進行地層下陷機制分析外，並將擴大辦理地下水補注及在地滯洪等工作，以提升地下水位回升。此外，因應枯水年像今年上半年可能增加下陷面積的情形，也將與各單位合作擬定預警管理應變方案，預先就可能枯水年超前實施推動。