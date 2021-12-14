立法院院會今日三讀通過公司法部分條文修正案，遇天災、事變或其他不可抗力情事，經濟部得公告公司在一定期間內，得不經章程訂明，以視訊等方式開會，以增加公司採行視訊股東會的彈性。

因5月份新冠肺炎疫情三級警戒影響，無法舉行室內活動，但是也無法源依據可以召開視訊股東會。

三讀條文規定，非公開發行股票公司與閉鎖性股份有限公司，增訂因天災事變等不可抗力情事，經濟部得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊或其公告方式開會。藉由主管機關公告方式，增加採行視訊股東會的彈性。

公開發行股票公司股東人數眾多，採視訊股東會影響層面甚廣，須有配套措施，以保障股東權益。公開發行股票公司也可適用前述視訊股東會相關規定，但應符合條件、作業程序及其他應遵行事項等，優先適用證券主管機關所定子法管理。

同時院會通過附帶決議，公開發行股票公司採行視訊股東會應遵循事項等相關規定，金管會應在明年3月底前公布實施。