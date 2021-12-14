日盛投信14日表示，根據麥肯錫最新報告《越南消費者的新面孔》指出，未來十年越南的中產階級有望繼續壯大，在地域上分佈廣泛，並變得更加多樣化。接下來的十年，越南的中產消費階層可能會增加3600萬人，即按購買力平均價格計算，每天至少花費11美元的消費者，對越南經濟活動力是一個重大的變化。2000年越南中產階級消費人口不到10％，如今這一比例有機會上升至40％，到2030年可能接近75％。

麥肯錫報告指出，亞洲是世界消費增長的引擎，越南有能力成為亞洲消費重要推動力，此外，由於對製造業的持續投資、活躍的外國直接投資和不斷提高的生產力，越南一直是亞洲的佼佼者，過去20年GDP的實際複合年增長率為5％，是全球平均水平的1.7倍。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南新的消費力不僅來自首次進入中產消費階層的人，在收入金字塔中的人數亦急劇上升中。消費階層中最高的兩個階層（每天花費30美元或更多）增長最快，到2030年可能佔越南人口的20％。越南中產階級快速成長，所得提升同時也對股市帶來資金潮。比照過去中國經驗，當2005年人均GDP跨越3000美元後，股市波段呈現倍數上漲。今年以來胡志明指數仍以33.7％報酬率領先亞洲其他國家，並躍入全球主要強勢表態股市之列，在人口消費力挹注下，越南股市可望迎向拐點。

日盛越南機會基金研究團隊指出，就越南人口結構仍然是一個年輕的國家，享有豐厚的人口紅利，勞動力多為20-30歲的90年代後，甚至比中國更為年輕，且越南薪資水準不到中國四分之一，成本優勢突出，中國世界工廠之名已漸由越南取代，是外資眼中的小中國；越南具人口、地理優勢，加上防疫有成，有望加速崛起，投資人不妨伺機進場布局。