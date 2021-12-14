搶攻耶誕跨年餐飲商機，北投麗禧溫泉酒店Cest Bon歐陸餐廳，於12月24日、25日、31日以及2022年1月1日限期推出五件式「聖誕跨年套餐」，主菜可選擇「澳洲M9+和牛」或「龍蝦．脆皮鮮魚」，每套售價2880元+10%。在山林環繞的絕美景製品味濃濃節慶風格的法式饗宴。

擅長運用在地食材結合法式料理手法的Cest Bon歐陸餐廳，於指定日期推出聖誕跨年五件式套餐，開胃沙拉「花圈」一上桌即呈現濃濃聖誕氣息，頂級加拿大鴨肝搭配伊比利火腿，佐上新鮮甜菜根與時蔬，淋上酸甜無花果醋，以麵包圈將食材組合其中，呈現冬季聖誕團圓之感。湯品「酥皮松露雞清湯」則顛覆酥皮搭配濃湯的刻板印象，耗時48小時熬煮特製法式雞清湯，加上軟嫩桂丁雞胸肉與蓮子，以義大利松露點綴展現獨特香氣，昇華味蕾享受。開胃熱前菜「法式海鮮盅」則將整顆洋蔥入菜，以洋蔥外層作為容器，洋蔥泥與蔬菜、鮮奶油燉煮後加入新鮮章魚與淡菜、蛤蠣、北海道干貝等，標榜每一口都是海鮮的鮮甜與濃郁奶香。

主菜「澳洲M9+和牛」選用肉質軟嫩帶甜香油脂的M9+和牛，主廚以牛骨與蔬菜熬製48小時的牛肉原汁，搭配歐洲節慶必吃的千層洋芋，馬鈴薯手工切片後層層疊堆，烘烤後鹹香濃郁，伴隨醇厚肉汁一同品嘗，每口咬下都是滿滿幸福感。另一道主菜「龍蝦．脆皮鮮魚．角蝦醬汁」以肉質鮮甜、口感Q彈的黑石龍蝦作為主角，搭配海味十足的香煎鮮魚，淋上特製角蝦醬汁，襯托出海鮮純粹的自然原味。

甜點則不可錯過點心房主廚特製「聖多諾黑．玫瑰．水蜜桃」，以法式著名甜點「聖多諾黑」為發想重新解構組合，玫瑰葡萄柚果凍鋪底，以覆盆子醬手工繪製玫瑰花型，搭以白桃與覆盆子製成的奶油香緹，點綴上水蜜桃玫瑰荔枝雪酪與迷你泡芙，香甜滋味中帶有覆盆子的微酸，尾韻散發著玫瑰的清香，為節慶畫下完美句點。