疫情重創全球航空業發展，但國籍航空在逆境中充分嶄露韌性。除了華航、長榮藉著貨運逆勢發展；星宇、台灣虎航、立榮、華信也沒有因為疫情倒下，有人趁機訓練機組員、建置設備，也有業者積極構思疫情時代的民航新思維。

中華航空事業發展基金會及交通部民用航空局今（14）日共同主辦「2021航機安全運作研討會」，邀集國籍航空公司就使用共同機型進行飛航運作與維修技術的知識交流，並暢談國內、區域、全球的機隊布局。

會中靠著貨運在全球航空業者中鶴立雞群的華航與長榮，分享了他們運用波音及空中巴士機型經營跨洋航線及區域航線的經驗。業者因應疫情帶來的貨運需求增加，持續擴大貨機機隊，同時採用客艙載貨策略，而且從飛機維護、客艙改裝、航空人員適職訓練落實控管以符合法規。

甫開航即遭逢疫情衝擊的星宇航空，在疫情期間持續推動組員訓練，並陸續建置完成飛航模擬機、客艙服務訓練艙、緊急逃生訓練艙等多項設施，為機組人員的在地訓練扎下基礎。

台灣虎航談到民航業者在疫情時代需有新思維與新責任；而以國內航線為主的立榮及華信航空，則探討ATR72機型運行於外島間的挑戰與進步。

交通部次長祁文中受邀致詞時指出，全球航空持續受到疫情影響，政府各部門緊盯每個發展階段嚴加因應，期許航空業以飛行安全為底蘊，累積復甦能量，提早做好全面開放天際的準備。

民航局局長林國顯肯定航空公司及機組員一年多來在疫情防控的努力，並感謝來自運輸安全調查委員會、交通部、航空公司、維修機構、訓練機構及學術單位超過200位的產官學者共襄盛舉，透過此會議平台從各公司營運中學習及獲取新知，讓航空業的安全復甦更加強勁。