男星宥勝結婚6年，婚後育有1子1女，一家人時常到大自然踏青，去年宥勝開設YouTube個人頻道《宥勝去那兒》，記錄一家四口的生活，近日一家人位於台中清水的新家落成，宥勝帶著妻女正式入住，也大方開箱房屋構造，讓網友忍不住驚呼，「是夢寐以求的房子」。

宥勝日前在臉書發文宣布：「終於，這場全家四處流浪的奇幻冒險，將要在12/13(一)這天畫下休止符了。」宥勝表示他在台中清水以「買屋租地」的方式打造夢幻家園，從一開始填土、申請執照，到後來蓋房、種樹、開河道、庭園工程等等，全都自己動手完成。

宥勝在頻道開箱迷你屋完成體，整個佔地有包括車庫、客廳、倉庫、臥室、貓樂園與庭院等格局，還能邀請朋友來開趴，讓兩個孩子盡情跑跳，由於臥室是180度的大落地窗，在房間裡就能看到自然美景，宥勝也提到，為了能看到周圍景色，他們特別將圍牆建得比較矮，「只防君子不防小人」。

宥勝親自填土蓋房開箱夢幻新家 180度大自然環繞美到網看傻

戶外還有淋浴間，宥勝父子倆都很喜歡在戶外泡澡，還可以一邊欣賞美景，由於宥勝和老婆林慈惠（蕾媽）都希望兒子能在國中前就在自然環境裡長大，但又希望未來他們的家還有移動的可能性，因此選擇複合式迷你屋，由貨櫃來打造溫馨小屋。