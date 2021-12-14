新北市長侯友宜昨(13)晚在臉書針對公投發表千字文，傳播學者認為，國民黨黨主席朱立倫今(14)日對此做出回應，呈現雙方交鋒，其實已為國民黨2024總統大選提名之戰拉開帷幕，不過侯是否超越藍綠，走出自己的一條路，後續值得觀察。

文化大學廣告系主任鈕則勳表示，侯的論述有一定的戰略高度，仍維持原本以市政為核心的調性，不想對太過政治的議題作明顯表態，是個跳脫藍綠的操作，不僅能藉此來形塑自己的高度及強化形象，也可用來反諷一味陷在政治意識形態中的藍綠兩黨，雖然可能流失深藍選民，但或許真能戳中早已厭惡藍綠過度政治動員的中間選民，已具拓票效果。

鈕則勳提到，朱立倫今早雖也以四平八穩的論述回應，但他的回應似乎是想以黨主席之姿與侯分庭抗禮，不讓侯專美於前、獨領風騷；如朱不斷提到黨及在野黨天職，就是想拉高自己的高度，同時強化藍軍群眾對其的支持，畢竟侯的論述會流失一定程度的藍軍選票，朱當然想趁勢吸納。

鈕則勳進一步指出，朱的論述直指侯訴諸的中間選民，或是侯一直強調的「人民利益」，所以朱在回應當中，加了個但書，便是要對鴨霸的民進黨作為提出看法，才是和人民在一起，有很明顯反諷侯的意圖。

鈕則勳認為，朱某程度的反擊侯，其實已經為國民黨2024提名之戰拉開了帷幕，特別是從近日媒體「十大政治領袖排行」調查，侯仍高居冠軍，朱只領先陳時中位居第9名，還輸給藍軍蔣萬安、盧秀燕的情勢來看，或許只有和侯PK，才是朱逆勢翻轉的唯一方法。

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚分析，從侯的發文可以確定，他認為藍綠對決的風氣是不對的，因此依舊對公投不表態。再者則是委婉地表達，批評兩大黨對公投運作機制接淪於「寡頭政治」，「表面講朱，也罵民進黨」，即政黨變大了之後，都由少數人進行決策。

賴祥蔚認為，很明顯，侯對民主有自己的看法，藍綠透過公投對決是不對的，他的臉文更透露出一個政治訊息，即在於想要走出自己的一條路，但此舉是否能作為2024大選的風向球，值得觀察。

對於侯始終對四大公投不表態，賴祥蔚說：「新北市長不能不表態」，就算不同意國民黨的決策方式，至少該提出自己的想法，即哪些支持、哪些保留。也就是說，如果侯想走的是藍綠之外的第三條路，對重大議題還是要有明確的態度，否則對自己的政治聲量，還是有所影響。

賴祥蔚說，侯發布千字文，可以解讀成一個起手式，想必之後還會有發文或講話，動態值得關注。