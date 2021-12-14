1218公投倒數，蔡英文總統今天接見業界代表表示，這次公投的4個題目，對台灣的對外及經濟發展都會有些衝擊，她請大家向親朋好友、公司員工說明這次公投的重要性，「不要因為這次公投的幾項議題，把我們現在往外走的腳步拖垮下來」。

蔡英文上午接見「台北市進出口商業同業公會」第20屆全體理監事，肯定公會除了跟國際重要的工商團體簽訂合作備忘錄，也和各國駐台經貿單位緊密合作、創造商機。

她說，在疫情期間，公會協助捐贈「Made in Taiwan」醫療口罩給需要的國家，也讓台灣的國際形象更提升。大家都是政府的好夥伴，一起從內政經濟、拚到國民外交的好夥伴，「大家辛苦了」。

蔡英文提到，現場的夥伴來自各行各業，對台灣這幾年來的經濟發展，相信都很有感受，台商回台投資大爆發，外商加碼投資台灣，國際上也看見台灣在全球供應鏈的重要性。特別是這兩年來，台灣不僅守住疫情防線，產業也穩健發展，上個月的出口超過415億美元，再一次創下歷年單月新高，而且已經連續17個月正成長。

她說，今年台美TIFA復談，我們也已經申請加入CPTPP，展現台灣要走向世界的決心。公會夥伴都很支持台灣加入CPTPP，相信大家都很了解CPTPP對台灣經貿發展是非常重要的一件事情。

談及周六的四大公投，蔡英文強調，這次公投的四個題目，對台灣的對外及經濟發展都會有些衝擊，不僅攸關台灣能不能展現解決困難貿易問題的決心，持續拓展國際市場，也關係到台灣的供電穩定、能源轉型，以及民主發展。

這些議題對台灣都很重要，所以她要拜託大家支持政府的立場，也要請大家多多幫忙，向親朋好友、公司的員工說明這次公投的重要性，「請他們一起來支持」。

蔡英文表示，台灣現在確實在一個非常難能可貴的機遇期，經濟發展、對外經貿的拓展，都有難能可貴的機遇，她也希望我們可以把握機會，不要因為這次公投的幾項議題，把我們現在往外走的腳步拖垮下來。台灣正在進步，「也請大家跟政府一起穩住政策方向，讓台灣繼續在正確的道路上前進亅。