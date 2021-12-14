南俊國際(6584)第三季持續受惠於美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品出貨，法人估計單季獲利將大幅優於上半年總和，11月雖然仍受海運缺櫃影響，但營收達到2.07億元，創下2017年7月以來最高。2022年上半年伺服器導軌北美新客戶出貨，加上原本客戶新訂單開出，將進一步推升2022年營收及獲利。

從去年開始受疫情影響，居家辦公、遠距教學需求大增，加上雲服務、高效能運算(HPC)、AI應用以及5G電信資料中心趨勢，全球伺服器需求一直處在供不應求情況。

南俊國際從傳統的金屬及木製辦公傢俱、檔案櫃、居家書櫥衣櫃、廚具浴櫃、工具機櫃等產品，近年來積極跨入工業電腦及伺服器導軌，尤其成為北美一家伺服器品牌廠商伺服器供應鏈，帶動出貨量提升，而美國四家大型新資料中心客戶其中一家去年下半年開始供貨，今年以來單月營收不但是雙位數成長，而且年成長率高達50～100％，11月營收2.07億元，來到今年最高，年增率66.2％，累計前11月營收18.97億元，年增46.5％，今年營收有望突破20億元，來到四年來新高，若非今年受到缺櫃影響，營運成績有望更上一層。

該公司上半年毛利率17.78％，優於去年同期13.8％，主要伺服器產品毛利較高，目前伺服器導軌產品銷售比重已從過去11％～12％正式突破2成，在高附加價值產品比重提升，法人估計第三季毛利率有望站上20％，單季獲利將大幅優於上半年總和，每股盈餘挑戰2元。

2022年除了既有的伺服器導軌客戶外，新的A客戶產品正在開發階段，預計明年上半年量產出貨，公司也積極增加伺服器導軌產能，因應未來訂單所需，2022年展望相當樂觀。