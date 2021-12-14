台南市長黃偉哲及民進黨立委郭國文今日於立法院共同主辦行銷台南胡麻及農產品活動，黃偉哲表示，12月21日就是冬至，歡迎大家多多選擇距台南風味的胡麻料理。

今日除黃偉哲外，民進黨立委莊瑞雄、洪申翰也聞香而來，並親自下場秀了一手廚藝。

黃偉哲說，近期許多商品陸續調漲，胡麻產品價格目前仍是物美價廉，高cp值，呼籲民眾不要錯過，現在買新鮮優質胡麻正對時，趕緊購買衝一波。

台南市農業局長李建裕也表示，除各種胡麻產品外，台南也有鹽水區農會的「好麵成雙」雙罐禮盒與「鹽分地柑仔蜜」番茄禮盒、手工日曬意麵（細麵、寬麵）、番茄果乾。

李建裕細數台南農產品並指出，台南各農會除研發優質胡麻產品外，還有自創品牌，如西港區農會的「胡麻嫂黑麻油」、善化區農會的「善緣」及安定區農會的「心安定」等伴手禮盒，送禮自用兩相宜。

李建裕說，2021年台灣好米禮盒網路人氣冠軍-芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」禮盒，以及通過產銷履歷驗證的國產龍眼蜂蜜等。邀請全國民眾來台南，不只胡麻，還有更多美味農特產，歡迎大家來品嚐。