「花蓮縣狗貓躍動園區」今天落成啟用，小朋友看見動物十分開心。（羅亦晽攝）

「花蓮縣狗貓躍動園區」今天落成啟用，吸引許多想領養犬貓的民眾前往。（羅亦晽攝）

「花蓮狗貓躍動園區」最多可收容330隻浪犬、20隻浪貓，園區共2層樓，1樓除有犬舍、貓舍，還有放有許多貓跳台，供貓咪與領養人親近的領養空間。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府為提升狗貓躍動園區未來的教育功能性，今也和國立花蓮高農及遠雄海洋公園簽訂合作意向書，跨域合作，創造多元價值。（羅亦晽攝）

「花蓮縣狗貓躍動園區」今天落成啟用，期盼未來能成為生命教育據點，推廣「領養代替購買」的寵物飼養觀念，讓更多流浪動物可以有溫暖的家。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府爭取1.6億元經費，打造一處既可收容浪浪、又能落實生命教育的「狗貓躍動園區」，歷經2年多，今落成啟用，佔地0.88公頃的主體建物，最高可收容330隻浪犬、20隻浪貓，期許未來能成為毛小孩前往下一站幸福的據點，讓更多流浪動物可以有溫暖的家。

原本位在花蓮吉安鄉南濱段的流浪犬收容所空間狹小，僅能容納100隻浪犬，花蓮縣府因應中央零撲殺政策，爭取經費，包括花東基金、中央撥款及地方政府配合款等共1億6千餘萬元，在鳳林鎮榮昌段設置占地0.88公頃的狗貓躍動園區，前年5月動工，歷經2年多，終於在今天落成啟用。

縣長徐榛蔚表示，狗貓躍動園區經多次波折，能順利落腳並開幕揭牌是件非常開心的事，這代表愛護生命、尊重生命的價值，在花蓮更往前邁進一步，而園區周邊還有近5公頃的土地，未來還有2、3期工程的展開，相信這裡未來會成為全台獨一無二、讓人想進來親近動物、推廣保護生命、領養代替購買及飼養不棄養的地方。

農委會副主委黃金城表示，農委會自2014年迄今，已耗資16億元補助20個縣市設置29處動物收容中心，但因選址不易，許多收容中心不斷更換地點，如今，花蓮能建置完善的狗貓躍動園區，實屬不易，期許未來能運轉順利，成為最佳生命教育據點。

狗貓躍動園區最多可收容330隻浪犬、20隻浪貓，園區共2層樓，1樓除有犬舍、貓舍，還有犬貓美容室、供犬隻到戶外散步的綠地及放有許多貓跳台的貓咪領養空間等，2樓則有階梯教室及平面教室，提供學校進行生命教育的場域。

此外，花蓮縣府為提升狗貓躍動園區未來的教育功能性，今也和國立花蓮高農及遠雄海洋公園簽訂合作意向書，跨域合作進行寵物飼養、寵物美容實習、動物福利、動物行為矯正訓練等課程，替園區創造多元價值。