Uber Eats 日本今（12/14）日宣布首度外送美食上外太空！ Uber Eats 與美食外送鐵粉的日本企業家前澤友作（Yusaku Maezawa）合作，在他為期12天的太空旅程中，為國際太空站的太空員送上他們最愛的日本即食罐頭。此趟行程航行了400公里，長達8小時34分鐘，於台灣時間12月11日下午10點40分送達。Uber Eats 成功將品牌足跡擴展到地球表面以外、進入到大氣層，並完成首趟美食外送至國際太空站。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，前澤友作的一小步是 Uber Eats 的一大步。對於完成這項將美食成功外送至外太空的全球創舉，Uber Eats萬分雀躍，Uber 的目標是幫助大眾享受隨心暢行、隨點即送的生活體驗，很榮幸能服務國際太空站的太空員，前澤友作在這次的外送行程中獲得了一個讚，即便這趟外送時間超過了30分鐘。

前澤友作也分享，謝謝 Uber Eats 讓自己我有機會接下首次將美食外送到外太空的任務，Uber Eats 的行動力和冒險精神振奮人心。前澤友作表示，自己將繼續探索自我，希望每個人都能這樣做，一起讓世界變得更好！

Uber Eats 和前澤友作一起用味噌鯖魚、甜醬牛丼、竹筍燉雞和紅燒豬肉等菜色，為太空員們提供了一頓美味餐點，讓他們品嚐到太空食物以外的美食。