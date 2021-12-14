就在美國聯準會(Fed)即將召開利率會議前，華爾街巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley)執行長高曼(James Gorman)表示，由於目前經濟成長強勁，聯準會應該盡快升息，為未來發生不可避免的經濟低迷時，才有一些彈藥可以應付。

為期2天的Fed利率決策會議即將展開，預計將在台北時間周四(16日)凌晨公布會議結論，由於美國11月消費者物價指數較去年同期飆漲6.8%，創1982年以來最大增幅，市場預期可能宣布加快縮減購債計畫，明年也可望較預期提前升息。

高曼接受《CNBC》訪問時表示，「我們正走向利率上升的環境」，他表示，如果他是Fed，他會更早而不是更晚才開始行動，這樣一來，一旦發生不可避免的經濟低迷降臨時，還有一些子彈可以對抗；他認為，Fed要升息10次才能達到正常水準，也就是升到既不過鬆，也不過緊的水準。

高曼強調，升息不會減緩復甦，而是會穩定經濟，即使這可能會擾亂金融市場一段時間，「我認為升息不會使經濟脫軌。這就是目前所需要的，經濟需要平衡」。