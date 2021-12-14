日本前首相安倍晉三昨天指若「台灣有事」（有緊急狀況），有可能成為日本可動用集體自衛權的危機狀況；對此內閣官房長官松野博一今天說，將視實際情況判斷，很難一概而論。

日本產經新聞報導，安倍昨天在BS日本電視台的節目上談及「台灣有事」時表示，當美國軍艦遭到攻擊時，有可能成為日本可動用集體自衛權的「存亡危機事態」。

松野博一今天在記者會上對此表示，要看實際發生的個別具體狀況，進行客觀與合理的判斷來決定，很難一概而論。

報導指出，松野並未直接回應日本政府的見解是否與安倍相同。

「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權的要件之一。