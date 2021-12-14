大陸昨（13日）出現首例Omicron個案，不過，大陸國務院聯防聯控機制防控專家吳浩稱，不感到意外，並稱，按大陸目前的疫情防控政策，即使Omicron病毒在本地傳播，也可以做到盡快地撲滅。

天津市疫情防控指揮部13日指，該市疾控中心對9日該市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經大陸疾控中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變異株（B.1.1.529進化分支）。

對此，吳浩表示，並不感到意外，因為大陸本土非常安全，武漢發生疫情後的聚集性疫情幾乎都由境外輸入引起。他指，Delta病毒今年5月在廣州突破防線，傳入大陸時也引發恐慌，但不同的是，今次Omicron病毒是在入境隔離點被發現，「說明目前的疫情管控監測網絡是非常靈敏的」。

至於Omicron未來是否會突破防線，在大陸產生本土傳播？吳浩認為，新冠病毒變異是一種常態，大陸採取「動態清零」策略，就是要做好和新冠病毒進行長期作戰的準備，按目前的疫情防控政策，即使Omicron病毒在本地傳播，也可以做到盡快地撲滅，減少疫情對生產生活的影響。

而對於大陸首現Omicron個案，民眾是否需要調整現有防護舉措？吳浩指，Omicron病毒從本質上說還是一種新冠病毒，與以往的新冠病毒傳播規律相似，因此常規的防護方法依然有效。他呼籲，戴口罩、勤洗手、多通風等幾項簡單的防護措施就可以極大減少感染風險，關鍵在於落實到位。