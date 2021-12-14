安心亞戲中在直播中唱歌擁有許多粉絲。（浪LIVE提供）

導演殷振豪與安心亞首度合作。（浪LIVE提供）

「億萬導演」殷振豪的殷式億級台式美學又一新作，由他首次執導、浪LIVE直播出品的迷你劇集《浪我在你身邊》，網羅蔡振南、安心亞、柯叔元、孫可芳、大鶴等實力派演員參與演出。性感女神安心亞飾演有社交恐懼症的檳榔西施，她說一聽到是導演殷振豪邀約演出時「秒」答應，「我很喜歡殷振豪導演的作品，所以當時聽到是他的邀約，我什麼都沒問，馬上就直接就跟經紀人說我要演！」

安心亞劇中飾演一位有社交恐懼症的檳榔西施「魚兒」，只要和別人對上眼就非常緊張，完全無法和陌生人交談，即使擁有一副好歌喉，因為面對人群就會恐懼，參加歌唱比賽上台卻無法開口唱歌而出糗，成為她心中的陰影，因此只能自己在家面對手機直播唱歌，收獲不少看直播的人成為歌迷，衍生趣事而顛覆她的人生。安心亞說：「魚兒這個角色是我以往沒有呈現過給大家看的樣子，其實比較像真實的我，透過這次剖析出內在的某個我，像是把我以前努力想隱藏的其中一部份自我拿出來放大了，我覺得演得很過癮，請大家期待。」

她說，在拍攝過程真的感受到導演是一位對情感捕捉很細膩的人，「有時他只是簡單的丟了一句話，也能夠給我很大的能量啟發，導演簡直就像會讀心術一樣，他很懂得演員的需要！拍攝過程中跟導演的對話對我來說很珍貴，直到現在都還記憶猶新，讓我深深放在心裡，未來我也會帶著這能量繼續挑戰！」

殷振豪表示相中安心亞是因為她兼具歌手、演員的雙重身分，「我們有在網路上看過她的清唱影片，在本劇中需要很多女主角自彈自唱的情節，加上安心亞也有自家鄉台南北上打拚的經驗，與這部戲女主角魚兒的經驗相符，所以覺得她是很適合的人選。」

殷振豪打造出茄子蛋爆紅的一系列MV「浪子宇宙三部曲」，Youtube點擊累積破億，引發強勁的「台式美學」熱潮，他執導的第一部長片《當男人戀愛時》，表現更加亮眼，2021年以「台式浪漫」席捲全台，寫下4億元台幣的票房成績，一舉打進國片影史票房前10名，雙破億成績讓殷振豪受封為「億萬導演」，更促成男女主角邱澤、許瑋甯假戲真做秘戀進而驚爆閃婚，此次拍攝迷你劇集的新嘗試也備受期待。

殷振豪表示：「這是我第一次嘗試迷你劇集，一集5分鐘左右的篇幅，表現的節奏、情感都需要在短時間裡讓觀眾理解。同時在這新嘗試中，結合浪LIVE為主播打造的金曲創作，希望大家看的時候可以覺得意猶未盡。也因為每集播出時間較短，大家可以在搭捷運、上下班交通過程中看一集，輕鬆一下。另外，本劇的故事均來自於浪LIVE直播主家庭、生命的體驗之處。在創作過程中，我們與浪客接觸後，發現他們真的來自於不同領域，所以本劇中看到的角色如新創公司老闆、雞排店老闆等，都是真實存在的人物。而這些真實的故事，都是使我們拍這部劇更有溫度及力量的地方。」

《浪我在你身邊》網羅金牌實力派演員鬥戲，包括三金（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）得主蔡振南、金鐘獎女配角獎得主孫可芳，入圍金鐘獎迷你劇集男主角獎的柯叔元、曾獲台北電影獎也入圍金鐘獎的林鶴軒。這次也是蔡振南與柯叔元自電視劇「花甲男孩轉大人」後的再度「交集」，令人非常期待兩位戲骨在導演調教下會呈現什麼樣的表演給觀眾。