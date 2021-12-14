彰化鹿港鎮一對顏姓夫妻原本擺攤賣蚵仔煎維生，這兩年因疫情衝擊決定收攤，經友人牽線和藝人澎恰恰合作直播賣泡菜，不料兩人籌了100萬元借給澎後，澎恰恰開始神隱避不見面也不還錢，顏男只好提告追討，原定今天上午10點30分在彰化地檢署開偵查庭，不料開庭10分鐘，澎才透過律師以「身體不舒服」請假，讓顏姓債主氣得跳腳。

藝人澎恰恰因債台高築，積欠債務逾2億元，遭四方追債，去年公開宣布破產後四度躲債，上月17日開直播宣告心情崩潰，因為收到彰化地檢署的刑事傳票，指他偽造文書；當時他在直播中還信誓旦旦說會出庭說明，並解釋偽造文書是朋友的支票跳票、欠款的也不是他。

顏姓債主表示，夫妻兩人把蚵仔煎攤收掉，還用保單質借出100萬元，想要做點電商小生意直播賣泡菜重新開始，不料竟遇到這種事，生意還沒開始，錢拿不回來，還得支付保單利息，加上澎恰恰不願面對，不得已才會提告，不料澎還是避不見面。

彰檢指出，上午10點30分開庭，書記官約在10點20分收到澎恰恰的委任律師請假傳真單，請假事由是「血壓飆高，身體不舒服，今天無法到場。」，承案檢察官已就針對理由，要求澎恰恰檢具診斷證明等事證，以補足請假程序。