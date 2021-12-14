「我看不懂，但大受震撼」這是部分大陸網友得知近期「元宇宙」天價炒房後的直觀反應。近日虛擬地產開發商Republic Realm在其官方Twitter上，確認以創紀錄的430萬美元購買了The Sandbox上的一塊虛擬土地，這個價格足以在大陸房價最高的北上深市中心買下兩套房，甚至一些城市買下獨棟別墅也不成問題。

據數據網站DappRadar資料顯示，11月如Decentraland、The Sandbox 等平台出現前所未有的流量和交易，虛擬土地交易量達2.28億美元，比上個月增長近700倍、達到688％。同時虛擬土地11月估值相比9月底增加900倍，而參與土地交易的獨立交易商也達到創紀錄的2.8萬人，較上月增加145％。

一位虛擬土地持有者透露，一塊3x3格的土地今年7月估值約13萬元（人民幣，下同），現在已來到78萬元，不到半年翻了6倍，且這已是漲幅較少的地塊。甚至元宇宙炒房成本越來越高，即便不是優質土地的參與最低門檻也達到8萬元。

據第一財經引述區塊鏈行業從業者石悅看來，元宇宙是今年很熱的方向，而虛擬土地是進入元宇宙世界的工具和基礎，值得投入。她認為一些人看好元宇宙的流量，會買土地用於廣告，有些則是搭建、提前佈局，「在虛擬土地上建造的作品可以去市場售出」。

易觀互娛行業資深分析師廖旭華則認為，元宇宙買地就是投機，是虛擬貨幣的高效玩法而已，「本質上跟我撿一塊石頭賣你一百萬是一樣」，核心目的在於炒作和買賣。在大陸國內「虹宇宙」遊戲中有100多套不同等級的房產的玩家欣辰表示，目前持有估值已淨賺15萬元，認為「拿住了就是投資，拿不住就是投機」。