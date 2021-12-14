港航國家隊成軍，臺灣港務公司今（14）日表示，透過轉投資事業在新加坡，與陽明海運、台航公司、中華郵政、德翔海運等企業組成港航國家隊，合資成立台源國際控股公司，拓展東南亞地區港埠及物流經營事業。

臺灣港務公司表示，今年以「垂直深耕港棧事業、水平擴展新興版圖、導入科技港口轉型、付出關懷企業永續」為努力方向，推動港口經營、企業發展，整體營運績效佳，其中貨櫃裝卸量達1540萬TEU創歷史新高。

在港棧核心本業及轉投資事業經營面向上，今年完成臺北港南碼頭S09碼頭及後線圍堤造地工程、基隆港東岸旅客中心擴建及天空花園、高雄港第四貨櫃中心及洲二期石化專區公共設施等重大工程建設，高雄港萬海航運設置之海運快遞專區、臺中港沃旭能源與西門子設置的離岸風電組裝廠及安平港首座貨櫃集散站也陸續啟用。

此外，高雄港憑藉近年開發洲際貨櫃中心第二期工程規劃與環保成效，以及建設蓬萊商港區水花園與大港橋之親善市民成果，在今年獲得110年國際港埠協會（IAPH）辦理「世界港口永續計畫(WPSP)-韌性基礎設施」分類競賽優勝港口。

明年港務公司業務執行重心放在港棧本業推動，港區水岸轉型開發，並落實各港發展重點推行，在高雄港將完成第七貨櫃中心第一期工程並交付長榮海運公司，期於112年啟動營運；在基隆港，預計完成軍用碼頭及威海營區遷移工程、西4～6旅運複合商業大樓招商，讓基隆港內港區配合客貨發展整體規劃使用。

在臺北港，則應完成南碼頭區S07、S08後線圍堤造地工程，交付世紀風電公司建廠投產使用；在臺中港，則持續其離岸風電商機的拓展及觀光遊憩商業區興建營運投資案的招商；在花蓮港將尋求與花蓮縣政府合作，完成東工地周圍用地的招商開發。