Lewis' final lap radio 📻



"This is getting manipulated man"



Yep. pic.twitter.com/ZJOHdjZ8hn — Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) December 12, 2021

F1冠軍賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）本周在爭議聲中痛失破紀錄的第8冠機會，賽後有人放出一段影像與錄音，這是漢米爾頓在駕駛座上說的一句話：「比賽被操縱了，天哪！」24歲的荷蘭選手維斯塔潘（Max Verstappen）靠著新車胎的優勢在彎道超前，漢米爾頓看著對手的車尾自知追不上了，可以想像他有多麼不甘心。

36歲的漢米爾頓再1冠就可打破傳奇人物舒馬克（Michael Schumacher）的紀錄，偏偏這時候出現爭議判決。漢米爾頓從第14圈之後就沒換過車胎，暫居第2的維斯塔潘趁著第53圈的拉爾菲（Nicholas Latifi）撞車意外去更換新輪胎，在最後第58圈逆轉獲勝。

爭議在於大會下達的指示前後反覆，也不符合慣例。他們在安全車出動引導選手時，單單清空了領先者漢米爾頓、維斯塔潘之間的5輛落後車（落後1圈以上的車），而不是讓全部的落後車一起走。

第7名的諾里斯（Lando Norris）就是當時夾在兩人之間的第一台車，他也覺得很困惑，原本他以為不能先走，後來又被說可以走，他推斷是大會為了收視率刻意要製造漢米爾頓、維斯塔潘1對1的對決。後面的阿朗索（Fernando Alonso）也說：「他們突然給了綠燈放行，通知我跟著諾里斯往前開。」

漢米爾頓因此被剝奪領先大半場的優勢，落敗之後他仍保持風度去恭賀對手。漢米爾頓所屬的Mercedes（賓士車隊）提出兩次抗議都被駁回，目前已考慮放棄上訴。