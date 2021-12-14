台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林志丞日前執行備勤勤務，一名民眾進入警所表示，於南屯路二段夾娃娃機店內拾獲一只夾鏈袋，袋內裝有厚厚一疊鈔票及數張貨款單據；經員警清點後總金額近1萬4千多元，研判失主應是貨款收據的主人。警方火速找到張姓失主，並感謝遇到拾金不昧的善心人士。

員警清點後總金額近1萬4千多元，研判失主應是貨款收據的主人，警方火速找到失主，並感謝遇到拾金不昧的善心人士。（警方提供）

警方指出，員警根據貨款單據上面的資料撥打電話聯繫，張姓失主在睡夢中接到員警通知丟失貨款一事，驚嚇地從床上跳起來，趕忙至警所領取失物，看到貨款一毛不少，開心地直呼這是寒冬中最棒的溫暖！

張姓失主向員警說，自己在逢甲商圈擺攤做生意，由於疫情影響，生意不甚理想，加上家中尚有父母及妻小要照顧，平時覺得壓力頗大，習慣收攤後前往家裡附近的夾娃娃機店內消費紓壓，可能隨手將貨款放在機台上，也沒特別注意就空手離開。

當員警來電告知確認貨款事項時，頓時腦袋一片空白，對於自己的粗心大意自責不已，幸運地是可以失而復得，心情大洗三溫暖，感謝遇到拾金不昧的善心民眾和熱心員警幫忙。

大墩派出所長曾一峰表示，警察除了維護治安、維持社會秩序及維護交通外，應本於同理心為民服務；同時亦提醒民眾貴重物品做到錢不露白、財不離身，方能降低被竊機率。