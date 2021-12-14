穿上球衣的井柏然，儼然就是校草風範。（井柏然工作室提供）

井柏然曾透露，花襯衫的設計也是希望觀眾看到他就能感受到陽光活力。（井柏然工作室提供）

新生代人氣小生井柏然素有票房靈藥之稱，主演電影票房如《捉妖記1、2》均破20億人民幣（約台幣87億元），2018年再以《後來的我們》奠基實力派地位，個人累積票房超過60億人民幣（約台幣261億元）。

6年未演電視劇的井柏然，這次與人氣女星楊紫合作《女心理師》，該劇由柯汶利執導，透過講述心理諮商師的專業工作，化解外界對精神疾病錯誤迷思，專業性含量極高，導致該劇收視一開始不被網友接受，直說難懂。

不過在劇組與主創團隊耐心誠意的解說下，網友似乎越罵越愛看，甚至有不少自稱心理商師的網友在豆瓣評分下留言：「一直不看好電視劇能夠拍好心理諮詢這個行業，但從第1集開篇來看，比預想的要好很多，甚至說有驚喜。」讚賞劇組田調徹底，專業紮實，而且運鏡及卡司都有電影水準，是難得一見的職人網劇。

對此，也有劇評更指出，男主角井柏然功不可沒，該劇探討產後憂鬱、自殺、幽閉恐懼等各種心理問題，題材並不討喜，但是井柏然在劇中飾演的電台主播錢開逸，因為自戀又帥氣的屁顛模樣，讓觀眾得以在壓迫的劇情中獲得舒緩。

更有網友分析井柏然在劇中的穿搭再次印證「有顏就是任性」，除了先前曝光的高中制服劇照，32歲的他將制服穿上身也毫不違和，彷彿就是校草化身，又好比該劇開場時，他穿著皮衣騎乘重型機，也是帥氣有型，而他在劇中不時以花襯衫現身，也有網友笑稱，換做他人這樣穿，可能就是巷口的剔牙阿伯。

井柏然雖是東北男兒，但要討女孩子歡心卻是十足大暖男。像是默默發現楊紫的心理陰影卻不說破，反倒準備綠色植物、紓壓抱枕以及有寧神作用的香氣衛生紙，讓女主角在不知不覺中放下戒心，暖到最高點，又好比，假意給女主角遞書本，就順手將對方摟進懷中激吻，讓網友直呼甜到受不了。有媒體問起井柏然拍這麼多親熱戲，會不會害羞？他大方回應：「我都這把年紀了，不會害羞！男生就主動一些吧！把最好的吻技獻給觀眾！」

柯汶利先前也曾坦言，選角相當不容易，多一分太油，少一分太呆，但他一直相信井柏然身上的清爽感、機靈能夠討人喜愛，而在30出頭這個年紀，恰好也有輕熟魅力，是不二人選。