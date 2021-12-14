在即將過去的2021年，人民幣目前匯率小幅升值2.5％左右，但總體依舊在合理區間雙向波動，全年波動區間壓縮到6.34元和6.58之間，均值為6.46元。展望2022年的人民幣匯率，中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，明年影響人民幣匯率的因素仍將是多空交織，預計雙向波動態勢可能進一步加劇。

對於2022年影響人民幣匯率走勢的因素，根據大陸財聯社引述管濤說，在貿易項下，大陸出口前景仍然是影響人民幣匯率走勢的關鍵因素，而明年大陸出口主要取決於全球疫情發展。

管濤指出，大陸近年先後推出「增加匯率彈性＋調控資本流入＋擴大資本流出」的外匯政策組合。對於明年外匯方面的可能政策，他認為政府部門或會繼續引導企業樹立風險中性意識，加強對貨幣錯配和匯率敞口風險的管理。

管濤建議增加貿易以人民幣計價結算，並鼓勵金融機構幫助企業提高外匯資金使用效率，適當增加合格境內機構投資者（QDII）對外投資額度，支持境內機構購匯對外投資，有效對沖貿易順差。