台灣高鐵公司積極推動國民旅遊，聯手海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．冬日暖心遊」限時促銷專案，在城市商旅集團旗下7家合作飯店官網訂房，不僅可享房價最低平日1500元起的超值優惠，還可享加購高鐵車票7折優惠，每房再加碼贈送冬日暖心和風鍋物2客、集團住宿折價券100元一張。

台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．住城市商旅．冬日暖心遊」限時促銷專案，一次滿足食宿交通需求。包括「城市商旅」的北門館、站前館、真愛館、駁二館；「德立莊」的西門館、博愛館以及「Hotel Papa Whale」的昆明館，共三個品牌、7家飯店，聯合推出高鐵飯店聯票優惠專案，訂房即享不限班次、車廂的高鐵車票7折優惠，搭乘日期自1／3起至1／26止。

廣受好評的「飯店聯票」亦積極融入環保元素，台灣高鐵除與近100家飯店合作推出「Go Green！綠色風潮旅行」專案外，更提供無紙化取票的全新選擇。旅客購買「飯店聯票」後，只需將訂位代號及身分證字號末四碼輸入高鐵「T-Express」行動購票App，即可下載手機QR Code票證，憑證感應乘車。同時，為鼓勵購買「飯店聯票」的旅客響應無紙化乘車的環保風潮，現在利用「T-Express」取票，再加贈TGo會員點數100點，歡迎多加利用。