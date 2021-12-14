今年4月太魯閣號事故釀成慘痛傷亡，行政院、交通部都宣示台鐵改革決心，但近期台鐵仍是大小事故不斷，今年6至9月更是平均每日出現2至3件異常事件通報，時代力量立法院黨團今呼籲交通部及台鐵局，應從制度面進行嚴格把關，避免憾事一再發生。

台鐵近期事故頻傳，時力黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今舉行記者會，呼籲交通部、台鐵重視行車安全。陳椒華表示，台鐵每日運行班次達一千次，載運人數達60萬人次，但是大小事故卻頻傳，時力黨團統計，發現太魯閣事故後，6 月「行車異常事故」有51 件、7月52件、 8月已達73件、9月則有46件，這當中還不包括未通報的案件的離譜數字，顯見，台鐵每天都在出事，絕對不是民眾的錯覺。

王婉諭表示，台鐵用汰換老舊機型來改進行車安全，2006年到2010年已大手筆花費212億元採購太魯閣與普悠瑪兩款最新型列車，然而，不過，「檢修機制的不完全」及「列車正線工區的管理失當」接連導致購車後的十年間，就發生 2018 年普悠瑪事故及今年的太魯閣號事故。

王婉諭進一步提到，台鐵針對普悠瑪事故，向日商住友會社提出了求償訴訟，主張日商給付的列車具有各種瑕疵，甚至求償6.1億元，但台北地方法院判決台鐵一審敗訴。台北地方法院的判決書及運安會的調查報告載明，台鐵本身對於列車元件缺乏妥善維修保養、行車調度員沒有作業流程可依循、以及遠端連線系統失聯已久卻遲遲未修繕，都成為意外發生的原因之一。

邱顯智說，2019年和2020年仍有高達472件和436件故障，今年到十月前也已累計341件。本月3日406次普悠瑪號行經花蓮瑞穗站前，又因地上ATP感應故障而緊急剎車。台鐵聲稱，這套系統從1995年就陸續建置，到現在保固期已經全部屆滿，但設備使用年限可以預期，但台鐵卻缺乏保固屆至前的規劃，凸顯台鐵「組織面」的人謀不臧。

時力黨團呼籲，台鐵究責不應僅指向最末端的駕駛及基層人員，並呼籲台鐵必需將事故通報在官網上留存並持續公開，事後配合鐵道局、運安會及局內的調查結果，再一一核對、公布異常事故的原因分析。