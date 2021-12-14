跨年活動各出奇招，晶華酒店旗下太魯閣晶英將發揮優越的地理位置優勢，於12月31日晚間舉辦一場獨一無二的「峽谷星空跨年晚會」，邀請當晚所有入住的房客熱情參與，晚會安排有「Tasil」以及「那就醬」兩組知名的原住民樂團接力演出、軟性飲料無限暢飲、以及精彩刺激的抽獎活動，房客將在峽谷與星空景致的環抱之下，吸收滿滿的大自然能量，迎接2022年的到來。

「峽谷星空跨年晚會」的精彩活動從當天晚間7點鐘開始，二樓大廳的古箏表演將為山中跨年夜揭開序曲，旅人在享用完豐盛的跨年大餐後，可以移至位於頂樓的戶外景觀區，晚間9點45分率先登場演出的是花蓮原住民樂團「Tasil」，樂團的成員是以太魯閣原住民為主，這些對於在地有著濃厚情感鏈結的團員們，將自己對於傳承部落與家鄉文化的熱忱、透過音符融入在表演當中，唱出自己對於這片土地的熱愛。

緊接著登場的「那就醬」樂團是由排灣族的Nina和來自夏威夷的John領軍，搭配曾經與許多原住民歌手共行進行音樂創作的斯洛伐克鼓手Victor、國際演出經驗豐富的薩克斯風手哲安、吉他手阿傑共同演出，秉持對於音樂以及台灣土地的喜愛，帶來在地、經典以及擁有國際觀的音樂內容，透過Nina富有張力且穿透性的靈魂聲線，引領房客們神遊峽谷、擁抱大自然。

晚會期間將提供熱紅酒、熱薑茶以及烏梅汁暢飲，微醺滋味與溫暖的音樂聲譜出動人的派對氛圍。酒店也為旅人們準備了精彩的抽獎活動，豐盛獎項包括太魯閣晶英酒店以及晶華國際酒店集團旗下飯店的客房住宿券，度假之餘再為自己贏得下次旅行的好運氣。主廚團隊也為當晚入住的旅人特製精緻的跨年小點，擺放於客房當中與房客一同迎新，太魯閣晶英酒店期望和峽谷的山水景色一同帶給旅人們滿滿的回憶與感動。

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