台中市梧棲區陳姓女子日前凌晨心急如焚跑進安寧派出所表示手機遺失，因手機內訊息、資料對她來說十分重要，員警利用手機內建軟體「尋找我的IPHONE」功能定位，員警陪同陳女前往該定位處，利用手機內建軟體功能沿路發放定位提示聲響，楊翁民宅內發生聲響，他表示，在路上拾獲時也經很晚，想說隔天一早要送派出所，陳女短短10分鐘失而復得，開心頻頻向員警及老翁道謝。

手機失主於在地社團發文向警方道謝。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局指出，梧棲區46歲陳姓女子日前凌晨1點，心急如焚跑進安寧派出所，向員警表示手機不慎遺失，手機內的訊息、資料十分重要，希望警方可以幫她尋回。

警員葉梓皓、吳心雅詢問後，利用手機內建軟體「尋找我的IPHONE」的功能定位，根據手機定位，員警陪同陳女前往該定位處，利用手機內建軟體功能沿路發放定位提示聲響，在附近來來回回尋找，終於聽到某處民宅客廳內隱隱約約的發出該提示聲響。

陳女撥打該支電話，於該處聽到熟悉的手機鈴聲，更加確定其遺失之手機確實於該處民宅內，警方請民眾開門。楊姓老翁表示，他在住家附近路上撿到手機，因時間太晚已11點，想說等白天再將手機送去派出所，老翁恰巧為陳女熟識的鄰居，陳女頻頻向員警及老翁道謝。

陳女看到心愛的手機失而復得，臉上藏不住喜悅，於臉書在地社團發文向警方道謝，「梧棲安寧派出所的員警開車帶我尋著定位找，還耐心的等候叫醒對方下來開門，真的是人民的保母，真的很感恩，謝謝您們！」

清水警分局安寧派出所長王凱政表示，民眾外出應將隨身重物品攜帶妥當，以免遺失財物或重要資料。