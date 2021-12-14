核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於18日投票，國民黨副發言人楊植斗日前開始絕食，截至今（14）日上午已絕食130小時，台北市議員羅智強心疼楊植斗體力嚴重消耗，連說話都有點困難，並透露有已離開民進黨的政治前輩打電話給他，表示因為他們的傻，自己決定去投票。

羅智強在臉書發文，指出楊植斗已經為公投絕食130小時，體力嚴重消耗，現在連說話都有點困難，他為此感到心疼，但在囂張的民進黨前面，楊植斗沒有選擇明哲保身、沒有選擇沉默噤聲，而是燃燒自己的身體，不是為自己、也不是為了國民黨，只是為了捍衛人民的食安、為了捍衛人民的公投，總要有人挺身而出。

羅智強也提到，前天凌晨一位已離開民進黨、自己非常尊敬的政治前輩打電話給他，說「你們真傻，傻得讓人心疼，但因為你們的傻，我會去投票，加油！傻瓜們！」羅智強說，因為力量太小，只能拚盡全力，並喊話「最後四天。加油！傻瓜們！」

楊植斗今日上午8時許在臉書表示，已絕食130個小時。趁著天氣轉晴，他把椅子挪出帳外，曬曬太陽讓身體舒服點，自嘲「好像什麼冷血動物」，也遇到朋友路過和他討論公投議題，話講著講著就來了力氣，並提到「剛剛強哥發了一篇文替我心疼，真的好感動，既然如此，要更努力才行。」

此外，楊植斗也說，最近開始有人鼓吹「公投沒有用」，他認為，這種失敗主義的氣氛若蔓延，對公投將有非常不利的影響，因此呼籲大家不要放棄自己投票的權利，強調「公投一定有效，一定要去投票」。