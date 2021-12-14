高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」據傳受託負責毒品檢驗出錯，害人受冤坐牢，司法院表示，已指示各級法院週知各審判庭，檢視審理中案件，如有疑慮者重新進行毒品檢驗，以確保裁判正確性、維護被告合法權益。
據了解，目前統計約有26案被告因高醫誤判、正在坐冤獄。初步清查誤判案件數，高雄地檢署起訴31件，高雄地院20件有罪、11件無罪；橋頭地檢署起訴7件，橋頭地院6件有罪、1件無罪。
高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」據傳受託負責毒品檢驗出錯，害人受冤坐牢，司法院表示，已指示各級法院週知各審判庭，檢視審理中案件，如有疑慮者重新進行毒品檢驗，以確保裁判正確性、維護被告合法權益。
據了解，目前統計約有26案被告因高醫誤判、正在坐冤獄。初步清查誤判案件數，高雄地檢署起訴31件，高雄地院20件有罪、11件無罪；橋頭地檢署起訴7件，橋頭地院6件有罪、1件無罪。
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