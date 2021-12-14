美國花旗集團出售台灣消金業務，市場傳出買家出價到600億元。中信銀總經理陳佳文14日證實，中信銀有去投標、出價，但他強調，「能買下固然很好，但若買太貴、意義不大，因為我們本來就是龍頭，出太高投報率不划算。」他認為中信銀出的是「合理價」，但沒有進入決選。

花旗銀消金業務，目前五路人馬競標，包括：台新、國泰世華、渣打、台北富邦、星展，外界預估交易價格在新台幣550億至650億元，身為銀行業獲利王的中信銀，卻在第一輪出價就出局。

陳佳文指出，當然要出價，但必須是在合理範圍內出價，「我們是龍頭了，花旗消金客戶與我們重疊度高，對中信來說價值沒那麼大。」中信銀在台灣有八、九百萬名客戶，台灣人平均每二到三位，就有一位是中信銀客戶。

陳佳文指出，花旗消金業務是好的portfolio(資產組合)，若未來花旗被買走，對中信的競爭當然會構成壓力，但是中信在市場這麼久，本來就一直很競爭，也不怕競爭。